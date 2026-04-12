Le tante epifanie della razza | alla Feltrinelli si presenta l’ultimo libro di Marco Antonio Pirrone

Alla libreria Feltrinelli è stato presentato il nuovo libro di Marco Antonio Pirrone intitolato “Le tante epifanie della razza. L’eugenica nell’America di Donald Trump e il razzismo come rapporto sociale”. Il volume, di 124 pagine, approfondisce il ruolo dell’eugenica negli Stati Uniti durante l’era di Trump e analizza le dinamiche del razzismo come rapporto tra gruppi sociali. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

S’intitola “Le tante epifanie della razza. L’eugenica nell’America di Donald Trump e il razzismo come rapporto sociale” (124 pp., collana “Fuori le mura”), edito da Mediter Italia, l’ultimo libro di Marco Antonio Pirrone, che verrà presentato alle 18 di lunedì 13 aprile alla Feltrinelli di.🔗 Leggi su Palermotoday.it “?Carlos lo Sciacallo”: Valentine Lomellini presenta il libro alla Feltrinelli di PadovaLa Libreria Feltrinelli di via San Francesco 7 ospiterà giovedì 26 marzo alle ore 18 Valentine Lomellini, direttrice del Centre for Security Studies... Valeria Lopis presenta il suo libro "La Sicilia delle donne e del vino" alla Feltrinelli di CataniaL'autrice dialogherà con Carla Previtera per approfondire il tema delle "figlie di una DOC minore" e il legame tra l'universo femminile e l'enologia...