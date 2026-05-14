A Venezia, le Gallerie dell’Accademia ospitano un evento che coinvolge l’artista Marina Abramovic, nota come “l’ultima sciamana”. Durante la manifestazione, l’artista ha trasformato lo spazio espositivo in un luogo di energia e tensione spirituale. Il silenzio delle pietre storiche si fonde con un senso di attesa, creando un’atmosfera carica di vibrazioni invisibili. La performance ha attirato numerosi visitatori, portando alla luce un nuovo modo di percepire il rapporto tra arte e spiritualità.

Esiste un silenzio, a Venezia, che non appartiene alla laguna, ma alla fibra stessa della materia, è il silenzio delle pietre che hanno visto i secoli, ma che oggi, sotto le volte solenni delle Gallerie dell’Accademia, sembrano vibrare di una tensione elettrica nuova. La mostra di Marina Abramovic, non è una semplice esposizione di reperti performativi, ma un vero e proprio dispositivo di ricarica ontologica. A ottant’anni, la “madre della performance art” non si limita a occupare lo spazio; lo trasforma in un campo magnetico. In un’epoca in cui l’arte è spesso ridotta a simulacro digitale, l’artista serba rompe gli schemi del visibile per...🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - L’ultima sciamana: Marina Abramovi? trasforma Venezia in una centrale elettrica dello spirito

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