Marina Abramovic | Transforming Energy | a Venezia fino al 19 ottobre 2026 una mostra tutta da vivere Il video di Amicait

(askanews) – Marina Abramovic, grande madre dell’arte performativa, è la prima artista donna vivente che entra da protagonista alle Gallerie dell’Accademia di Venezia: a lei è dedicata la mostra Marina Abramovic: Transforming Energy, fino al 19 ottobre 2026. In occasione dell’80esimo compleanno della grande artista serba, vincitrice del Leone d’oro alla Biennale del 1997 con Balkan Baroque, le Gallerie la celebrano con l’esposizione curata da Shai Baitel che si sviluppa sia nelle gallerie della collezione permanente del museo che negli spazi per le esposizioni temporanee. GUARDA LE FOTO La vita di Marina Abramovi?, illustrata da Giulia Rosa. Marina Abramovic ha raccontato: «La mia storia con Venezia è iniziata molto tempo fa.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Marina Abramovic: Transforming Energy: a Venezia fino al 19 ottobre 2026 una mostra tutta da vivere. Il video di Amica.it

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