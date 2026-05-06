Marina Abramovic ritorna a Venezia in occasione della 61ª Biennale Internazionale d'Arte, presentando una nuova mostra. La sua partecipazione coincide con il suo primo evento ufficiale in questa edizione dell'esposizione. La rassegna mette in evidenza come il pubblico sia parte integrante dell’opera, coinvolgendo gli spettatori in modo diretto e attivo. L’esposizione si svolge in un contesto che valorizza l’interazione tra l’artista e i visitatori.

Marina Abramovi? torna a Venezia per la 61ª Biennale Internazionale d'Arte nell’anno dei suoi primi ottant’anni - li farà a novembre, e riappare in Laguna anche e soprattutto come prima artista donna vivente invitata a presentare il suo lavoro in tutte le sedi delle Grandi Gallerie dell’Accademia di Venezia. Dal 6 maggio e sino al 19 ottobre 2026, Marina Abramovi?: Transforming Energy non sarà solo un incontro tra passato e presente di opere nuove e note, di coesistenza di materiale e immateriale, di corpo e di spirito, ma rappresenta per noi l’opportunità di fruire il compendio di un operato artistico nella fase più significativa di trasformazione ed evoluzione del linguaggio della performance art innescato dall'artista serba.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Marina Abramovi? torna a Venezia con una mostra in cui i veri protagonisti siamo noi

Notizie correlate

Alle Gallerie dell'Accademia di Venezia la grande mostra di Marina Abramovi?Aprirà al pubblico il 6 maggio 2026, in concomitanza con la Biennale Arte, la mostra “Marina Abramovic: Transforming Energy” alle Gallerie...

L'impero romano dell'arte "da toccare": il Ballon Museum sbarca a New York con un'opera di Marina Abramovi?Il progetto della società romana Lux Entertainment apre, con una sede permanente, vicino al Ponte di Brooklyn.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Marina Abramovi? e il tempo restituito: quando il corpo torna al centro dell’arte; Marina Abramovi? in mostra a Venezia: Non trattatemi come un’icona; Marina Abramovic alle Gallerie dell'Accademia di Venezia: la pioniera della performance art tra cristalli, energia e sensorialità; Marina Abramovic a Venezia con l’esperienza di Transforming Energy.

Marina Abramovi? torna a Venezia con una mostra in cui i veri protagonisti siamo noiMarina Abramovi? torna a Venezia per la 61ª Biennale Internazionale d'Arte nell’anno dei suoi primi ottant’anni - li farà a novembre, e riappare in Laguna anche e soprattutto come prima artista donna ... gqitalia.it

Marina Abramovi? a Venezia: la mostra Transforming EnergyMarina Abramovi? arriva a Venezia con Transforming Energy: alle Gallerie dell’Accademia la mostra che trasforma il corpo in esperienza. iconmagazine.it

MARINA ABRAMOVIC ALLE GALLERIE DELL’ACCADEMIA A Venezia, le Gallerie dell’Accademia ospitano per la prima volta una grande mostra dedicata a un’artista vivente: Marina Abramovic. "Transforming Energy", aperta dal 6 maggio al 19 ottobre 2026 i - facebook.com facebook

Torna a Venezia Marina Abramovic, leggenda dell'arte performativa. Quello allestito alle Gallerie dell'Accademia è uno spazio di raccoglimento e rigenerazione che Sonda gli abissi e le altezze dell'umano. x.com