Lukaku verso l’addio | Inter e Milan chiudono la porta

Romelu Lukaku sembra destinato a lasciare il Napoli, con Inter e Milan che hanno deciso di non seguirlo più. Le trattative tra il giocatore e i due club italiani sono state interrotte, e al momento non ci sono segnali di un possibile accordo. La situazione attuale indica che il centravanti belga potrebbe cercare nuove opportunità altrove, lasciando l’Italia dopo aver trascorso diverse stagioni nel campionato. La sua partenza appare ormai definitiva, con le società che hanno preso una posizione chiara.

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Il futuro di Romelu Lukaku sembra ormai lontano dal Napoli. Il centravanti belga dovrebbe lasciare il club azzurro al termine della stagione, dopo mesi difficili e un rapporto che si sarebbe progressivamente deteriorato. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la frattura non riguarderebbe soltanto l’area tecnica. Il legame tra Big Rom, la parte sportiva del club e una parte dello spogliatoio sarebbe ormai compromesso. Una situazione che rende sempre più probabile l’addio in estate. Il giocatore avrebbe gradito un ritorno a Milano, città a cui resta legato anche per motivi personali e familiari. Al momento, però, non risultano aperture concrete né da parte dell’Inter né da parte del Milan. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku verso l’addio: Inter e Milan chiudono la porta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Addio Napoli, Lukaku vorrebbe tornare a Milano: le posizioni di Inter e Milan Leao e Thuram verso l’addio? Milan contro Inter, 40 milioni per l’eredeSi preannunciano movimenti importanti nel reparto offensivo delle due milanesi in vista della prossima estate Il mirino delle grandi d’Italia su... Temi più discussi: LUKAKU VERSO L’ADDIO AL NAPOLI? DALLA TURCHIA ARRIVA UN INDIZIO SUL FUTURO DEL BELGA; Napoli, il caso Lukaku: torna a Castel Volturno ma è già ai saluti. Addio a fine stagione; Lukaku-Napoli, è rottura: Big Rom prepara il borsone; Lukaku lascia Napoli. Lukaku verso l’addio al Napoli e forse anche alla Serie A ?? #Lukaku #Napoli #Inter #Calciomercato #SerieA x.com Lukaku verso l’addio: Inter e Milan chiudono la portaForzAzzurri.net - Lukaku verso l’addio: Inter e Milan chiudono la porta Il futuro di Romelu Lukaku sembra ormai lontano dal Napoli. Il centravanti belga dovrebbe lasciare ... forzazzurri.net Repubblica: Lukaku addio. Manfredi applaude De Laurentiis In estate sarà cittadino onorarioSecondo Repubblica Napoli, la rottura definitiva sarebbe arrivata dopo alcune incomprensioni legate agli allenamenti svolti in Belgio senza autorizzazione del club. Da lì il rapporto si sarebbe ... napolipiu.com