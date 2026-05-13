Romelu Lukaku lascerà il Napoli al termine della stagione e non proseguirà in Serie A. Secondo fonti, i rapporti con il club sono stati definitivamente interrotti. La volontà del giocatore è di tornare a Milano, dove avrebbe già manifestato interesse a rientrare in una delle due principali squadre della città. La decisione è stata comunicata e le trattative tra le parti sono in corso.

Romelu Lukaku abbandonerà il Napoli al termine della stagione. I rapporti con il club sono definitivamente chiusi e il belga non continuerà in Serie A, secondo quanto rivela Matteo Moretto attraverso il canale di Fabrizio Romano. Lukaku e il Napoli: la rottura è totale. L’attaccante ha interrotto i contatti con la dirigenza partenopea e con la maggior parte dei compagni. Il divorzio non è una conseguenza di scelte tattiche o risultati sportivi: è una frattura relazionale che ha coinvolto sia l’area tecnica che i vertici decisionali del club. Lukaku continuerà a giocare fino a giugno, ma già da ora il suo percorso al Napoli è considerato concluso.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Addio Napoli, Lukaku vorrebbe tornare a Milano: le posizioni di Inter e Milan

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