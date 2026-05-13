Lukaku rientra in Belgio stagione finita col Napoli | il solo pensiero è recuperare per i Mondiali

L'attaccante belga ha lasciato il Napoli e si è trasferito in Belgio per continuare il percorso di recupero. La stagione per lui si è conclusa con il club partenopeo, e ora si concentra sulla riabilitazione presso il centro federale. La decisione è stata presa di comune accordo tra giocatore e società, con l’obiettivo di essere pronto per i prossimi Mondiali. Lukaku non sarà quindi disponibile nelle ultime partite di campionato.

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