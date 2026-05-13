Lukaku rientra in Belgio stagione finita col Napoli | il solo pensiero è recuperare per i Mondiali
L'attaccante belga ha lasciato il Napoli e si è trasferito in Belgio per continuare il percorso di recupero. La stagione per lui si è conclusa con il club partenopeo, e ora si concentra sulla riabilitazione presso il centro federale. La decisione è stata presa di comune accordo tra giocatore e società, con l’obiettivo di essere pronto per i prossimi Mondiali. Lukaku non sarà quindi disponibile nelle ultime partite di campionato.
L'attaccante belga non sarà più a disposizione di Conte per questo finale di stagione. In accordo con il club partenopeo, Lukaku proseguirà la riabilitazione in Belgio, nel centro federale della nazionale. Con un unico obiettivo: provare il rientro in extremis per i Mondiali 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: Lukaku è tornato a Napoli, incontro con Conte e allenamento individuale; Napoli, caso Lukaku: il Belgio spinge per il rientro immediato, futuro sempre più incerto; Napoli, il caso Lukaku: torna a Castel Volturno ma è già ai saluti. Addio a fine stagione; Lukaku è tornato a Napoli: cosa succede adesso? Le ultime su gelo con Conte, finale di stagione e futuro.
Romelu Lukaku torna in Belgio per completare il recupero! ?? La scelta è stata condivisa tra il Napoli, lo staff della nazionale belga e il calciatore stesso. L'obiettivo è permettere a Romelu di completare il lavoro di recupero nelle migliori condizioni possibili a facebook
CdS – Caso Lukaku: possibile rientro anticipato in Belgio napolijournal.com/2026/05/12/cds… #lukaku #napoli x.com
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