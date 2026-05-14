Romelu Lukaku ha lasciato il Napoli, segnando la fine della sua esperienza con il club. Il trasferimento è stato facilitato da una cifra contenuta, che indica un accordo di vendita con un prezzo relativamente basso. La decisione di separarsi sembra ormai definitiva, con il giocatore che si prepara a cambiare ancora squadra. La conclusione della trattativa si avvicina, lasciando aperta la possibilità di un nuovo trasferimento per l'attaccante.

L’avventura di Romelu Lukaku con il Napoli sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Il centravanti belga ha lasciato Castel Volturno e da domani continuerà il percorso di recupero in Belgio, nel centro federale di Tubize. A seguirlo ci sarà anche il ct Rudi Garcia, con l’obiettivo di riportarlo nelle migliori condizioni in vista del Mondiale 2026. Il finale è amaro. Lukaku saluta la stagione senza rientrare in campo e senza un ultimo passaggio davanti al pubblico del Maradona. Una chiusura fredda, lontana dal clima che aveva accompagnato il suo momento più alto in azzurro. Il belga, infatti, è stato uno dei protagonisti del quarto scudetto del Napoli.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku saluta Napoli: prezzo basso e addio vicino

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Lukaku saluta il Napoli e torna in Belgio. Le sue condizioni non gli avrebbero permesso di giocare le ultime 2 gare e quindi d’accordo con la società continuerà la riabilitazione ad Anversa. Una stagione da dimenticare fatta di 7 presenze, un goal e 64 minuti g x.com

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