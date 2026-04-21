Il centravanti belga ha lasciato Castel Volturno dopo un breve soggiorno di poche ore. Durante la visita, si è incontrato con il direttore sportivo, ma non ha avuto confronti con l’allenatore né con i compagni di squadra. L’addio al Calcio Napoli sembra ormai definito, mentre il giocatore si prepara a ripartire per il Belgio. La situazione si sviluppa in un momento di cambiamenti per la squadra partenopea.

Il centravanti belga è stato in città solo poche ore: incontro con il ds Manna, nessun confronto con Conte né con i compagni. Il futuro con il Calcio Napoli appare segnato Il legame tra il Calcio Napoli e Romelu Lukaku sembra avviarsi verso una conclusione definitiva. Il brevissimo passaggio del centravanti belga a Napoli — poche ore in tutto — e la sua rapida ripartenza verso Bruxelles fotografano una frattura sempre più difficile da ricucire. Lukaku è atterrato in città nella serata di ieri e questa mattina si è presentato al centro sportivo di Castel Volturno per un colloquio con il direttore sportivo Giovanni Manna. Al termine del...🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Lukaku saluta Castel Volturno e riparte per il Belgio: addio al Calcio Napoli sempre più vicino

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