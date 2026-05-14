Romelu Lukaku ha lasciato il Napoli dopo un periodo caratterizzato da infortuni e cambi di allenatore. Il giocatore belga, considerato un elemento di spicco, ha incontrato difficoltà nel trovare continuità e spesso è stato al centro di decisioni tattiche diverse. La sua partenza si unisce a una serie di episodi che hanno segnato il suo rapporto con il club, alimentando discussioni sulla stabilità e le scelte tecniche.

Malen è ufficialmente un giocatore della Roma: scatta il riscatto dall’Aston Villa grazie alla sconfitta della Lazio! Calciomercato Juventus: futuro in bilico per Vlahovic, l’ultima mossa dei bianconeri traccia una direzione netta! Cos’è successo Calciomercato Cagliari: a rischio il riscatto di Kilicsoy! I motivi dietro alla mancata conferma dell’attaccante in rossoblù Chivu, debutto da sogno all’Inter: mai nessuno prima di lui aveva centrato il Double al primo anno! Così ha reagito dopo il fischio finale Allegri si è stufato, ora valuta l’addio al Milan per la Nazionale! La rottura con Ibrahimovic anche per “colpa” di Cassano Malen è...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lukaku come Houdini: l’arte della fuga e l’inverno dello scontento all’ombra del Vesuvio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ritorno dell’inverno a Napoli: neve sul Vesuvio e temperature in caloABBONATI A DAYITALIANEWS Il freddo sorprende la primavera Nonostante l’arrivo ufficiale della primavera, il clima a Napoli ha subito un brusco...

Leggi anche: La nobile arte del contropiede. I miti della Mens Sana in fuga

Lukaku non rimane a Napoli: com’è andato l’incontro con la societàIl belga è tornato a Castel Volturno e in compagnia dell’agente ha incontrato Conte e il ds Manna. È stato un confronto costruttivo e positivo per cercare di appianare le frizioni delle scorse settima ... sport.sky.it

Come è andato l’incontro tra Conte e Lukaku: Romelu si allenerà da solo ma non finirà fuori rosaA Castel Volturno è arrivata la schiarita tra l'attacante e il mondo azzurro dopo un mese e mezzo di lavoro in Belgio ... corrieredellosport.it