A Napoli, il ritorno dell’inverno si manifesta con neve sul Vesuvio e un calo delle temperature. Nonostante l’inizio ufficiale della stagione primaverile, le condizioni meteorologiche hanno subito un repentino peggioramento. La neve si è depositata sui pendii del vulcano, mentre le temperature si sono abbassate rispetto ai giorni precedenti, creando un contrasto con il clima di primavera annunciato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il freddo sorprende la primavera. Nonostante l’arrivo ufficiale della primavera, il clima a Napoli ha subito un brusco cambiamento. Negli ultimi giorni, infatti, le temperature sono scese sensibilmente, riportando un’atmosfera tipicamente invernale. Nella mattinata di venerdì 27 marzo, la neve è tornata a imbiancare la cima del Vesuvio, regalando un colpo d’occhio insolito per questo periodo dell’anno. Mentre il vicino Monte Somma è rimasto senza neve, la sommità del cratere del vulcano partenopeo è stata ricoperta da un evidente strato bianco, visibile anche da lontano: un vero e proprio “cappello” innevato che domina il paesaggio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ritorno dell’inverno a Napoli: neve sul Vesuvio e temperature in calo

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