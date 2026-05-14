LUKA ZOTTI & FRIENDS"THE BREATH OF MUSIC"Venerdì 22 maggio, ore 21.00Un progetto targato 101 Flames of Inspiration.Luka Zotti, musicista e artista visivo, guida una serata in cui strumenti unici da lui stesso creati si intrecciano a paesaggi sonori e proiezioni da lui progettate, in un’esperienza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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