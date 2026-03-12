Your Friends & Neighbors 2

12 mar 2026

Dopo aver smascherato il piano di Samantha per incastrarlo e incolparlo del suicidio dell'ex marito Paul, nella seconda stagione Andrew Cooper raddoppia la sua vita di improbabile ladro di quartiere, fino all'arrivo di un nuovo vicino che minaccia di svelare i suoi segreti e mettere a rischio la. 🔗 Leggi su Today.it

