Dog sport&friends

Un evento dedicato agli amanti degli animali si terrà con ingresso gratuito, grazie al patrocinio di un ente sportivo e di un municipio locale. La manifestazione è rivolta ai proprietari di cani e si svolgerà in una località della zona. La giornata offrirà diverse attività pensate per coinvolgere i partecipanti e i loro animali, creando un'occasione di incontro e divertimento all'aperto.

Un evento imperdibile con ingresso libero dedicato ai nostri amici a quattro zampe, realizzato con il patrocinio di CSEN e del Comune di Mascalucia. Domenica 19 Aprile. Dalle ore 10:00 alle 17:00. Una giornata speciale all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione. In programma. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it La “Coast & Dog Experience”. Sport avventurosi, mare e natura . Progetto per la Generazione ZSport avventurosi e immersione nella natura per valorizzare il territorio costiero. Monia & the Saints Band & friends allo Stone RoseTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sabato 21... Zendaya & Robert Pattinson Take a Friendship Quiz