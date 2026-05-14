Luisaviaroma la newco al tavolo | presentato in anteprima il nuovo piano industriale

Oggi si è svolto un incontro presso un tavolo istituzionale convocato da un consigliere regionale, in cui è stata presentata in anteprima la nuova strategia industriale di Luisaviaroma, azienda di moda. La vertenza riguardante la società è tornata al centro dell’attenzione, con la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e delle istituzioni. L’incontro si è concentrato sulla discussione delle future linee di sviluppo e delle azioni da mettere in atto per affrontare la situazione attuale.

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