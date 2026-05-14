Luisaviaroma la newco al tavolo | presentato in anteprima il nuovo piano industriale
Oggi si è svolto un incontro presso un tavolo istituzionale convocato da un consigliere regionale, in cui è stata presentata in anteprima la nuova strategia industriale di Luisaviaroma, azienda di moda. La vertenza riguardante la società è tornata al centro dell’attenzione, con la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e delle istituzioni. L’incontro si è concentrato sulla discussione delle future linee di sviluppo e delle azioni da mettere in atto per affrontare la situazione attuale.
Nuovi sviluppi nella vertenza Luisaviaroma, tornata oggi al centro del tavolo istituzionale convocato da Valerio Fabiani, consigliere del presidente Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali. Come stabilito nel precedente incontro, gli investitori hanno presentato il Piano industriale che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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