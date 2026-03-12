Jindal ha presentato un'offerta per rilanciare l'Ilva di Taranto, accompagnandola con un piano industriale considerato ambizioso. La notizia riapre la discussione sulla possibilità di un nuovo intervento da parte dell'azienda indiana, dopo periodi di interesse intermittente e diverse proposte di rilancio. La questione rimane aperta, mentre si attendono sviluppi concreti sulla gestione futura dello stabilimento.

La partita si riapre o è solo un diversivo? Domanda legittima, visti i corsi e ricorsi di interessamenti, fughe e grandi ritorni legati all’ Ilva di Taranto. L’ultimo coup de théâtre è andato in scena al Senato, durante un’informativa del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Di fronte a un’ aula semi-deserta, con appena una trentina di parlamentari presenti, il titolare del Mimit ha annunciato che nella notte i commissari di Acciaierie d’Italia, il gestore del siderurgico in amministrazione straordinaria, hanno ricevuto una manifestazione di interesse da Jindal, il colosso indiano dell’acciaio che sfidò ArcelorMittal per prendersi gli impianti nel 2017. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ilva, ora torna in campo Jindal. Urso: “Ha presentato offerta con piano industriale ambizioso”

Articoli correlati

Leggi anche: Ex Ilva, torna in pista Jindal, Urso conferma: incontrati i vertici

Ilva, manifestazione d’interesse da Jindal. Urso: «Confronto con quella di Flacks»Per l’ex Ilva c’è anche la manifestazione d’interesse del gruppo indiano Jindal, presentata mercoledì sera ai commissari che si occupano del...

Una selezione di notizie su Ilva ora torna in campo Jindal Urso Ha...

Temi più discussi: Ex Ilva: sindacati, i commissari impugneranno la sentenza; Incidente all'ex Ilva, morto l'operaio precipitato nel vuoto a Taranto; Ex Ilva, morto operaio caduto da 10 metri. Landini: Responsabilità precise; Ex Ilva: la situazione resta drammatica.

Ilva, ora si fa avanti anche Jindal. Urso: Da confrontare con la proposta di FlacksIl gruppo indiano ha presentato una manifestazione di interesse. Lo ha rivelato il ministro durante l'informativa al Senato ... rainews.it

Ex Ilva, torna in campo Jindal. Urso: Ha presentato manifestazione di interesseMILANO – Nella vicenda dell’ex Ilva torna in campo il gruppo indiano Jindal, già nella partita lo scorso anno (salvo poi sfilarsi dall’asta per l’acciaieria nel momento dei rilanci) e più recentemente ... msn.com

Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/ilva-manifestazione-d-interesse-jindal-urso-da-confrontare-quella-flacks-AIYMVhuBrefresh_ce - facebook.com facebook

Ex Ilva, il ministro Urso: Jindal ha presentato manifestazione di interesse x.com