L’Ue ci prescrive la sua medicina | è quella che farà peggiorare la crisi

Da laverita.info 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione Europea ha annunciato nuove misure che, secondo alcuni analisti, rischiano di aggravare la situazione economica nazionale. La Commissione invita i cittadini a ridurre i consumi, ipotizzando che questo possa aiutare a contenere l’inflazione, ma questa raccomandazione viene accompagnata da un rallentamento della produzione industriale. La Banca centrale ha confermato che la crescita economica nel paese rimane debole e che l’inflazione continua a salire, creando un quadro di difficoltà economiche persistenti.

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«I primi segnali sono già visibili dalle statistiche». Olli Rehn, governatore della Banca di Finlandia e membro del Consiglio direttivo della Bce, ieri è stato costretto ad ammettere che i dati corroborano l’impressione dell’uomo della strada: l’Europa è messa malissimo. La crescita nell’area euro, ha registrato il funzionario, è «appena positiva»; l’inflazione galoppa, in media, «al 3%». Tecnicamente, la concomitanza di stagnazione e aumento dei prezzi ha un nome ben preciso: si chiama stagflazione. L’incubo degli anni Settanta. L’istituto di Francoforte aveva auspicato scenari meno foschi, ma lo stallo in Medio Oriente sta peggiorando le prospettive, anche se lo choc energetico - ha riferito il banchiere a Bloomberg - «non è grande» come all’inizio della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Laverita.info

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