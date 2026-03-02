Iran l’audizione di Tajani e Crosetto | La crisi minaccia la nostra sicurezza La linea politica è quella della Ue Italia non isolata

Oggi il ministro degli Esteri e quello della Difesa hanno testimoniato davanti alle commissioni di Senato e Camera per riferire sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico. Tajani e Crosetto hanno sottolineato che la crisi rappresenta una minaccia alla sicurezza, confermando che la linea politica seguita dall’Unione Europea e dall’Italia rimane quella di non isolarsi.

I due ministri hanno spiegato le dinamiche di crisi degli ultimi giorni, riferendo che dai Paesi del Golfo sono arrivate richieste di aiuto: “La guerra commerciale arriva dove non arrivano i missili” Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, questo pomeriggio si è presentato in audizione davanti alle Commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera, per l'informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico insieme al ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Sono ore difficili, cariche di tensioni”, ha spiegato il ministro presentando la situazione attuale dell’area e sottolineando che gli “Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e con riservatezza quando intervenire”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Iran, Tajani e Crosetto in audizione per l'informativa urgente: la diretta video

