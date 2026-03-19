Speciale – La crisi energetica sta per peggiorare

La crisi energetica si sta intensificando con un aumento degli attacchi alle raffinerie, segnando una nuova escalation nel conflitto in corso. Le azioni contro le infrastrutture di produzione di carburante si verificano in un momento di crescente tensione internazionale. Le raffinerie colpite sono state oggetto di attacchi mirati, nel quadro di un aumento delle ostilità che coinvolge diverse aree di conflitto.

Gli attacchi alle raffinerie sono una nuova escalation della guerra. E poi: che cosa sta succedendo nella Striscia di Gaza? Gli attacchi alle raffinerie sono una nuova escalation della guerra. E poi: che cosa sta succedendo nella Striscia di Gaza? Una puntata sulle monarchie arabe del golfo Persico, per capire la loro storia e i loro governi, ora che è tutto messo in discussione dagli attacchi dell’Iran Uno degli uomini più importanti del regime iraniano, e questo è un duro colpo. E poi: Trump ha fatto il licenziamento sbagliato nel momento sbagliato Perché Benjamin Netanyahu è uno dei vincitori di questa guerra, e inoltre: la vita a... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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