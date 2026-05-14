Ludoil acquista Isab | la raffineria di Priolo torna in mani italiane

Ludoil ha completato l'acquisto di Isab, la raffineria di Priolo, che ora torna sotto il controllo di una società italiana. La transazione solleva questioni sul modello produttivo adottato dall’impianto e sulle conseguenze di questa acquisizione. Il governo ha annunciato che potrebbe esercitare il cosiddetto Golden Power, uno strumento che permette di intervenire in operazioni di acquisto di aziende strategiche per la sicurezza nazionale. La vicenda si inserisce nel quadro delle decisioni riguardanti il controllo di settori fondamentali per il paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come cambierà il modello produttivo di Isab con l'ingresso di Ludoil?. Perché il governo deve esercitare il Golden Power su questa vendita?. Quali nuovi flussi energetici potrà gestire il sito di Priolo?. Come influirà la transizione alle bioenergie sulla sicurezza nazionale?.? In Breve Acquisizione del 51% delle quote soggetta all'approvazione del Golden Power.. Passaggio dalla gestione cipriota di Goi Energy al gruppo Ammaturo.. Capacità di raffinazione autorizzata pari a 20 milioni di tonnellate annue.. Piano strategico punta su bioenergie avanzate e flussi tra Europa e Africa..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ludoil acquista Isab: la raffineria di Priolo torna in mani italiane ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ludoil compra Isab: la raffineria di Priolo passa in mano alla famiglia Ammaturo. Ecco chi sono e che interessi hannoLa raffineria di Priolo Gargallo, il più grande grande complesso di raffinazione del nostro Paese, torna in mani italiane. Priolo ritorna in mani italiane. Ceduta a LudoilLa raffineria di Priolo torna a un proprietario italiano, dopo essere stata in mani russe e cipriote. Temi più discussi: Priolo, svolta per Isab: la raffineria torna in mani italiane con Ludoil; La raffineria Isab di Priolo passa all’italiana Ludoil Energy. Accordo raggiunto con la cipriota Goi; La Isab di Priolo venduta ad Ammaturo: la raffineria più grande del Paese torna italiana; Ludoil rileva la raffineria ISAB di Priolo: ritorno al controllo italiano. La raffineria #Isab di Priolo passa all’italiana Ludoil Energy. Accordo raggiunto con la cipriota Goi x.com Tutto su Ludoil, la società di Donato Ammaturo che comprerà la raffineria IsabLudoil Energy di Donato Ammaturo ha raggiunto un accordo con Goi Energy per acquistare la raffineria Isab di Priolo Gargallo. startmag.it Ludoil acquista ufficialmente Isab: a Priolo nasce la più grande Multi-Energy Company privata italianaCon ISAB, il Gruppo Ludoil compie un salto dimensionale e industriale decisivo: dall’energia elettrica al processing di greggio ... siracusanews.it