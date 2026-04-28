Un giovane calciatore ha raccontato di aver riconosciuto immediatamente le qualità di un suo compagno di squadra, definendolo un fuoriclasse fin dal primo momento. Tuttavia, ha ammesso di essere rimasto sorpreso da alcune caratteristiche o comportamenti che non si aspettava. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di osservazioni sui talenti emergenti nel mondo del calcio, con particolare attenzione alle impressioni suscitate dall’abilità dei giocatori più promettenti.

Yildiz secondo baby Montero: «Avevo subito capito che era un fuoriclasse. Ma mi ha sorpreso che.». Le parole del difensore della Juve Primavera. Alfonso Montero, difensore della Juve Primavera, ha rilasciato un’ intervista esclusiva a in cui ha parlato anche di Kenan Yildiz. ULTIMISSIME JUVE LIVE: le principali notizie di giornata Più difficile marcare Yildiz o Vlahovic? O se c’è un altro giocatore della Prima squadra che in allenamento ti ha impressionato di più «Per il modo di giocare sono tutti e due difficilissimi da marcare. Non posso scegliere uno o l’altro, sono troppo diversi. Vlahovic con la palla copre con il corpo, è grande e quindi diventa difficile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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