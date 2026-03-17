Marco Baldini è stato ospite ieri a “La Volta Buona” di Caterina Balivo. Durante l’intervista, ha raccontato di aver avuto un momento difficile in cui aveva pensato di farla finita, ma è stato interrotto da un senzatetto che ha tentato di aggredirlo. Baldini ha spiegato di essersi ripreso in quell’istante e di aver compreso di dover continuare a lottare.

Marco Baldini è stato ospite nella puntata di ieri, 16 marzo, de “ La Volta Buona” di Caterina Balivo. Il conduttore e speaker radiofonico ha condiviso ancora una volta i momenti difficili della sua vita contrassegnati da molti bassi e problemi sia di salute che finanziari. “Mia mamma ha scoperto i miei guai dai giornali, mentre mio padre un uomo tutto d’un pezzo viveva con grande preoccupazione quella situazione, mentre mamma cercava di sdrammatizzare”. Insomma un equilibrio davvero delicato. E poi ancora: “Mamma mi ha confessato che poco prima che papà entrasse in coma, le chiese se avevo sistemato le cose”. Baldini ha poi condiviso un momento intimo, difficile e intenso durante la chiacchierata”: Nel momento in cui stavo per farla finita, un barbone ha cercato di aggredirmi e io mi sono ripreso e ho capito che dovevo riprendermi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nel momento in cui stavo per farla finita, un barbone ha cercato di aggredirmi e io mi sono ripreso e ho capito che dovevo riprendermi”: parla Marco Baldini

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