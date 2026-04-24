Nel quartiere Libertà, le luci dell’Antica Posteria fratelli Civati si sono spente dopo quasi 70 anni di attività. I due titolari, Ezio e Maurizio Civati, spiegano di essere già in pensione, mentre la loro madre Elia continua a sovrintendere alla gestione. La chiusura del locale rappresenta la fine di una tradizione che ha accompagnato generazioni di clienti, lasciando un vuoto nel quartiere.

Da giugno, dopo quasi 70 anni, chiude l’ Antica Posteria fratelli Civati. "Siamo già in pensione - dicono i due titolari Ezio e Maurizio Civati, con la mamma Elia che sovrintende il lavoro -. Chiudiamo perché siamo stanchi: la burocrazia è davvero opprimente, nessuna agevolazione logistica dall’amministrazione comunale e nessun giovane che voglia rilevare l’attività". La “posteria” è il nome antico per indicare un minimarket di quartiere. Quello di via Amudsen 7 è un negozio storico del rione Libertà, diviso tra area supermercato che vende una vasta gamma di prodotti e reparto gastronomia con pietanze fresche ogni giorno. È un punto di riferimento importante per il quartiere sin dagli anni ‘60, quando il primo proprietario Giuseppe Cazzaniga aprì prima come macelleria e poi come minimarket.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luci spente nel quartiere Libertà: "Ormai la burocrazia è opprimente"

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