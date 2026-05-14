Un'azienda di energia offre ai clienti la possibilità di sottoscrivere un contratto con prezzi fissi per luce e gas per un periodo di 12 mesi, con scadenza il 21 maggio. La promozione prevede che le tariffe rimangano costanti per tutta la durata del contratto, senza variazioni mensili. Per attivare questa offerta, è necessario fornire alcuni dati specifici entro la data stabilita. Le domande più frequenti riguardano l'impatto delle quote fisse sulla spesa totale e i passaggi necessari per aderire alla proposta.

? Domande chiave Come influiscono le quote fisse mensili sul totale della tua bolletta?. Quali dati servono per attivare la promozione entro il 21 maggio?. Perché bloccare i prezzi ora potrebbe proteggerti dai futuri rincari?. Quanto risparmieresti confrontando questa tariffa con l'andamento del mercato?.? In Breve Luce a 0,1298 €kWh con quota mensile di 6 euro.. Gas a 0,53 €Smc con contributo fisso di 7 euro mensili.. Attivazione tramite codici POD e PDR e IBAN senza costi iniziali.. Scadenza promozione fissata per il prossimo 21 maggio.. Octopus Energy propone una tariffa bloccata per 12 mesi con prezzi fissi di 0,1298 €kWh per la luce e 0,53 €Smc per il gas naturale entro il prossimo 21 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luce e gas: Octopus propone prezzi fissi per 12 mesi fino al 21 maggio

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