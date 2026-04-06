Un’azienda energetica ha annunciato una promozione dedicata ai nuovi clienti, offrendo la possibilità di bloccare i prezzi di luce e gas per un periodo di 12 mesi. La proposta, chiamata Energia PuntoFisso 12 Mesi, mira a tutelare i consumatori dall’aumento dei costi energetici causato dalla situazione geopolitica legata al conflitto in Iran. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle tariffe e alla stabilità delle forniture.

Engie propone ai nuovi clienti la promozione Energia PuntoFisso 12 Mesi per contrastare l’instabilità dei costi energetici legata al conflitto in Iran. L’iniziativa permette di bloccare i prezzi di luce e gas per un intero anno, offrendo una tutela contro i possibili rincari del mercato all’ingrosso. Il costo dell’energia elettrica viene fissato a 0,1377 €kWh, mentre per il gas la tariffa bloccata è di 0,55 €Smc. Queste cifre rappresentano uno strumento per limitare le variazioni di spesa nelle bollette domestiche nei prossimi mesi. A queste tariffe si aggiunge una quota fissa annuale di 96 euro per ogni fornitura, che corrisponde a un impegno di 8 euro mensili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bollette: blocca i prezzi di luce e gas per 12 mesi con Engie

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