A partire da maggio 2026, le tariffe di luce e gas rimarranno ferme per un anno, grazie a una decisione di una società fornitrice di energia. Questa scelta riguarda il blocco dei prezzi di commercializzazione, con un costo della luce fissato a 0,1298 euro per kilowattora. Le nuove tariffe influenzeranno le bollette di milioni di clienti, che potranno risparmiare rispetto alle tariffe variabili adottate in passato.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le tue bollette con i nuovi costi di commercializzazione?. Quanto risparmierai bloccando il prezzo della luce a 0,1298 €kWh?. Quali documenti servono per attivare l'offerta online senza costi iniziali?. Perché questa offerta non prevede penali per il cambio fornitore?.? In Breve Tariffe fissate a 0,1298 eurokWh per luce e 0,53 euroSmc per gas.. Costi di commercializzazione ridotti a 6 euro per luce e 7 euro per gas.. Adesione online tramite sito ufficiale con codici POD e PDR della fornitura.. Nessun costo di attivazione e assenza di vincoli di permanenza per i clienti.. A maggio 2026, Octopus Energy introduce un’offerta a prezzo fisso per contrastare le fluttuazioni del mercato all’ingrosso di luce e gas naturale attraverso il blocco dei costi per dodici mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luce e gas: Octopus blocca i prezzi per un anno a maggio 2026

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