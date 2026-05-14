Una delegazione di " Lucca United " si è recata, martedì mattina, a casa di Giulio Del Fiorentino, direttore di Noi Tv, prematuramente scomparso. Il presidente Stefano Galligani, assieme a Moreno Micheloni, Luca Mandoli e Pierangelo Maccioni, hanno consegnato alla moglie Francesca e al padre Nicolao lo striscione esposto nel corso della gara interna della Lucchese contro il Fucecchio il 26 aprile scorso, con scritto "Ciao Giulio". Un gesto fatto con il cuore che ha ancora una volta evidenziato il grande rapporto che legava Giulio Del Fiorentino al mondo della Lucchese e non solo. "Abbiamo voluto rendere omaggio – ha commentato Stefano Galligani – non solo al tifoso, grande appassionato della Lucchese, ma, prima di tutto ad una grandissima persona che abbiamo apprezzato come tifoso e come giornalista, sempre corretto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - L’omaggio: "Lucca United» lo ha donato alla famiglia dopo l’esposizione allo stadio. Del Fiorentino: lo striscione ai familiari

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