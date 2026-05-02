Prima della partita tra Modena e Reggiana, uno striscione affisso da un gruppo femminista è stato rimosso. Sul telo era scritto “Stupratori in campo non ne vogliamo”. L’atto è avvenuto prima dell’inizio dell’incontro, davanti allo stadio. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni della rimozione.

È scoppiata la polemica a Modena dopo che lo striscione del gruppo femministaNon Una di Menoè stato rimosso la sera prima del derby di serie B Modena-Reggiana.Sul cartellone era presente la scritta “Stupratori in campo non ne vogliamo”, una frase che fa riferimento al caso del giocatore reggiano Manolo Portanova, che è statocondannato a sei anni di carcere in secondo grado di giudizio dalla Corte d’appello di Firenzecon l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Questo è l’inizio della descrizione del post del movimento, che denuncia il fatto sostenendo di non accettare che “lo sport diventi uno spazio di impuntià”. Poi prosegue: “Il ricorso in Cassazione è un diritto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Modena, lo striscione di ‘Non Una di Meno’ rimosso davanti allo stadio

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