Il festival Lucca Jazz Donna si apre con due serate di musica al Teatro Arté, organizzate nell’ambito di un evento che si svolge anche a Capannori. La manifestazione, dedicata al jazz femminile, inizia questa edizione a maggio nel Comune più popoloso della Piana e prosegue in estate al Real Collegio. La rassegna prevede altre tappe nel corso dell’anno, coinvolgendo diversi luoghi della zona.

L’anteprima sarà a Capannori. Due serate di jazz al Teatro Artè con " Lucca Jazz Donna " che anche per questa edizione inizia il festival in maggio nel Comune più grande e popolato della Piana per, poi, riprendere in estate al Real Collegio. Sabato 16 e sabato 23 maggio, quindi, il festival dedicato ai talenti femminili fa nuovamente tappa ad Artè con quattro set tutti da gustare, per un assaggio di quella che sarà la programmazione 2026. Le anteprime, organizzate dal Comune di Capannori in collaborazione con il Circolo Lucca Jazz, offrono uno sguardo sul talento femminile, emergente e consolidato, tra progetti originali e tributi artistici....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Lucca Jazz Donna" ad "Arté". Due appuntamenti del festival

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