Ponticelli al via il progetto Terre Colte | terreni abbandonati diventano orti sociali

A Ponticelli è iniziato il progetto “Terre Colte”, che prevede la trasformazione di terreni abbandonati in orti sociali. L'iniziativa coinvolge le aree di Napoli Est, Caivano e Massa di Somma, con l'obiettivo di riqualificare le zone e promuovere l'inclusione tra le comunità locali. Il progetto mira a recuperare spazi inutilizzati e a favorire attività di coltivazione condivisa.

Parte a Ponticelli il progetto Terre Colte: rigenerazione urbana, orti sociali e inclusione tra Napoli Est, Caivano e Massa di Somma. Prende ufficialmente il via a Ponticelli il progetto “Terre Colte”, iniziativa di rigenerazione urbana e sociale che punta a trasformare aree inutilizzate in spazi produttivi e luoghi di aggregazione per la comunità. L’intervento rientra nel programma “Agri-Cultura”, con l’obiettivo di coniugare sostenibilità ambientale, economia civile e miglioramento della qualità della vita nei quartieri della periferia orientale di Napoli. Il progetto nasce dalla collaborazione tra numerosi soggetti del terzo settore e...🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ponticelli, al via il progetto “Terre Colte”: terreni abbandonati diventano orti sociali Notizie correlate Leggi anche: A Ruvo il progetto da "Orti si cresce" a Orti di Puglia" Leggi anche: Il tiro a volo punta in alto. L’impianto Iacucci s’allarga. E si porta via orti e terreni