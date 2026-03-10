Le libere donne | Lucca e Roma diventano set di guerra

Da marzo 2026, le città di Lucca e Roma si trasformano in scenari di guerra grazie alla nuova fiction di Rai 1 intitolata Le libere donne. La serie, che va in onda dal 10 marzo, utilizza le strade e i monumenti di queste località come ambientazioni per le sue scene. La produzione ha scelto queste due città per rappresentare ambientazioni diverse all’interno della storia.

La fiction Le libere donne di Rai 1, in onda dal 10 marzo 2026, trasforma la Toscana e Roma in scenografie viventi. La serie, diretta da Michele Soavi con Lino Guanciale, riprende il romanzo di Mario Tobino del 1953. L’opera non è solo intrattenimento ma un viaggio geografico attraverso luoghi storici come Lucca, Monteroni d’Arbia e l’ex ospedale Forlanini a Roma. Ogni location racconta una storia precisa dell’Italia degli anni Quaranta. L’eredità letteraria e il contesto storico. Il progetto nasce da un testo fondamentale della psichiatria italiana: il diario clinico di Mario Tobino. Questo scrittore lucchese lavorò per quarant’anni nel manicomio femminile di Maggiano, vicino a Lucca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

