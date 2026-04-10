Choc nel Foggiano collaboratore scolastico preso a pugni da un ragazzino | pretendeva di parlare con la fidanzata

Un collaboratore scolastico è stato colpito con un pugno da un ragazzino fuori da un liceo nel Foggiano. L'aggressione è avvenuta giovedì mattina e sarebbe stata motivata dalla richiesta di parlare con la fidanzata della vittima. Il sindaco di Manfredonia si è detto molto arrabbiato per quanto accaduto, che ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Nessuna informazione è stata resa nota sullo stato di salute della persona coinvolta.