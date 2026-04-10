Choc nel Foggiano collaboratore scolastico preso a pugni da un ragazzino | pretendeva di parlare con la fidanzata
Un collaboratore scolastico è stato colpito con un pugno da un ragazzino fuori da un liceo nel Foggiano. L'aggressione è avvenuta giovedì mattina e sarebbe stata motivata dalla richiesta di parlare con la fidanzata della vittima. Il sindaco di Manfredonia si è detto molto arrabbiato per quanto accaduto, che ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Nessuna informazione è stata resa nota sullo stato di salute della persona coinvolta.
Il sindaco di Manfredonia è su tutte le furie per l'aggressione subita ieri mattina, giovedì 9 aprile, da un collaboratore scolastico all'esterno dell'istituto superiore ‘Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide’. "Non possiamo accettare né tollerare quanto è accaduto. La violenza, ancora una volta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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