Torreira aggredito in un centro commerciale | preso a pugni dallo stalker della sua compagna
Un uomo ha aggredito l’ex calciatore in un centro commerciale, colpendolo con un pugno al volto. Dopo il colpo, ha tentato di fuggire ma è stato fermato dagli agenti di polizia. L’aggressione è avvenuta in un’area pubblica e l’uomo coinvolto è stato preso in custodia dalle forze dell’ordine. La vicenda si è verificata nel corso di un pomeriggio senza altre persone coinvolte.
Un uomo si è scagliato contro Torreira in un centro commerciale: lo ha aggredito con un pugno al volto e ha cercato di scappare prima di essere fermato dalla polizia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Paura per Torreira, l’ex Samp e Fiorentina aggredito con un pungo fuori da un centro commerciale: la ricostruzioneLewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by: la verità sulle chance di vederlo in Serie...
Paura per Torreira, l’ex Samp e Fiorentina aggredito con un pugno fuori da un centro commerciale: la ricostruzioneLewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by: la verità sulle chance di vederlo in Serie...
Temi più discussi: Fiorentina, ecco i convocati di Vanoli per la sfida contro la Roma; Paratici nel mirino di due top club di Serie A: la posizione della Fiorentina; Verso Fiorentina-Genoa, dietro De Rossi c’è anche la mano di Paratici: il retroscena; Zaniolo attacca Dossena: Non dovrebbe più scendere in campo.
Paura per #Torreira, l’ex Fiorentina aggredito fuori da un centro commerciale in Turchia x.com
Alla fine Juventus-Fiorentina potrebbe giocarsi di domenica... ma a un orario inedito. Ecco gli ultimi aggiornamenti ? facebook
IN TURCHIA - Lucas Torreira aggredito fuori da un centro commercialeLucas Torreira, centrocampista del Galatasaray, è stato aggredito fuori da un centro commerciale in Turchia. L'ex uruguayano, tra le altre, della Sampdoria, dal 2022 al Cimbom, sarebbe stato colpito c ... napolimagazine.com
Ex Fiorentina Torreira aggredito a Istanbul: colpito con un pugno davanti al barFermato e colpito con un pugno davanti a un bar. Vittima dell'aggressione Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano del Galatasaray, che in Italia ha giocato anche nella Fiorentina ... firenzepost.it