Torreira aggredito in un centro commerciale | preso a pugni dallo stalker della sua compagna

Un uomo ha aggredito l’ex calciatore in un centro commerciale, colpendolo con un pugno al volto. Dopo il colpo, ha tentato di fuggire ma è stato fermato dagli agenti di polizia. L’aggressione è avvenuta in un’area pubblica e l’uomo coinvolto è stato preso in custodia dalle forze dell’ordine. La vicenda si è verificata nel corso di un pomeriggio senza altre persone coinvolte.

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