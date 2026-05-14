Luca Trapanese a sostegno della candidatura di Fattorusso | In Corrado ho trovato una visione chiara e competente
Corrado Fattorusso, candidato sindaco di Sorrento, ha incontrato Luca Trapanese, vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, per discutere delle proposte legate a welfare, sanità e ai bisogni concreti della comunità. Trapanese ha espresso il suo sostegno, affermando di aver trovato in Fattorusso una visione chiara e competente. La riunione si è concentrata sulla presentazione di un programma mirato a migliorare i servizi pubblici e a rispondere alle esigenze dei cittadini.
Corrado Fattorusso, candidato sindaco di Sorrento, ha incontrato Luca Trapanese, vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, per condividere una visione programmatica incentrata sul welfare, sulla sanità e sulla cura dei bisogni reali della comunità.Queste le parole di Trapanese subito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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