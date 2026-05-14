Luca Trapanese a sostegno della candidatura di Fattorusso | In Corrado ho trovato una visione chiara e competente

Corrado Fattorusso, candidato sindaco di Sorrento, ha incontrato Luca Trapanese, vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, per discutere delle proposte legate a welfare, sanità e ai bisogni concreti della comunità. Trapanese ha espresso il suo sostegno, affermando di aver trovato in Fattorusso una visione chiara e competente. La riunione si è concentrata sulla presentazione di un programma mirato a migliorare i servizi pubblici e a rispondere alle esigenze dei cittadini.

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