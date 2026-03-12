Valentina Saglimbene eletta presidente della II Commissione consiliare

Valentina Saglimbene è stata eletta presidente della II Commissione del Consiglio comunale di Catania. La commissione si occupa di Patrimonio, Partecipate, Contenzioso, Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali. La nomina è stata formalizzata durante una seduta del consiglio comunale. La consigliera comunale assume ora il ruolo di guida della commissione.

La consigliera comunale Valentina Saglimbene è stata eletta presidente della II Commissione (Patrimonio, Partecipate, Contenzioso, Politiche Comunitarie, Fondi Strutturali) del Consiglio comunale di Catania. “Desidero ringraziare i componenti per la fiducia che mi hanno accordato scegliendomi per guidare questa Commissione. È per me un onore assumere questo incarico e lo faccio con profondo senso di responsabilità” ha spiegato Saglimbene che aggiunge “il Comune di Catania dispone di un patrimonio vasto che rappresenta una risorsa vitale ma che oggi richiede una profonda operazione di conoscenza, riqualificazione e valorizzazione economica.... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

