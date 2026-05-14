L’SMS dalla banca poi i soldi che spariscono dal conto | Ci servono i suoi codici d’accesso
Un residente in Valle di Casies ha ricevuto un SMS da parte di una banca che richiedeva i codici di accesso al conto. Poco dopo, sul suo conto sono spariti circa 1.300 euro. La vittima ha segnalato che aveva seguito le istruzioni ricevute, ritenendo si trattasse di un messaggio ufficiale. La situazione evidenzia come le truffe online possano coinvolgere anche persone senza esperienza nel settore digitale e come i malintenzionati sfruttino le comunicazioni bancarie per ottenere informazioni sensibili.
Rischiava di costare la somma di 1.300 euro la truffa in cui un uomo, un cittadino residente in Valle di Casies, è incappato nei giorni scorsi. Fortunatamente, il fatto è stato denunciato in poco tempo e il denaro è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.Il raggiroTutto è partito. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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Finto sms della banca e numero da chiamare: conto svuotato, cinque denunciatiGALATINA – Un sms che sembra arrivare dalla banca, un numero da chiamare con urgenza e, nel giro di pochi minuti, il conto quasi azzerato.
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