L’SMS dalla banca poi i soldi che spariscono dal conto | Ci servono i suoi codici d’accesso

Un residente in Valle di Casies ha ricevuto un SMS da parte di una banca che richiedeva i codici di accesso al conto. Poco dopo, sul suo conto sono spariti circa 1.300 euro. La vittima ha segnalato che aveva seguito le istruzioni ricevute, ritenendo si trattasse di un messaggio ufficiale. La situazione evidenzia come le truffe online possano coinvolgere anche persone senza esperienza nel settore digitale e come i malintenzionati sfruttino le comunicazioni bancarie per ottenere informazioni sensibili.

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