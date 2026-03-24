Filtro d’amore… ma spariscono i soldi | coppia d’Arezzo fa innamorare il conto corrente

Una coppia di Arezzo ha attirato l’attenzione per aver utilizzato un filtro d’amore, ma il risultato è stato la sparizione di una somma di denaro dal proprio conto corrente. La vicenda è stata riportata da un quotidiano locale, che ha evidenziato come la coppia abbia creduto all’efficacia del metodo, senza che però ci siano stati risparmi o guadagni finanziari.