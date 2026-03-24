Filtro d’amore… ma spariscono i soldi | coppia d’Arezzo fa innamorare il conto corrente
Una coppia di Arezzo ha attirato l’attenzione per aver utilizzato un filtro d’amore, ma il risultato è stato la sparizione di una somma di denaro dal proprio conto corrente. La vicenda è stata riportata da un quotidiano locale, che ha evidenziato come la coppia abbia creduto all’efficacia del metodo, senza che però ci siano stati risparmi o guadagni finanziari.
? FONTE Il Quotidiano.it Oh citti, questa ‘un è la solita storiella da bar. qui si parla di roba seria, ma raccontata come si deve! Da Arezzo fino su in Trentino, zona Rovereto, ‘na coppia di coniugi aretini s’è fatta un viaggetto. mica per turismo eh, ma per fa’ sparì soldi come neve al sole! I due, s’erano messi in testa di rifilare a ‘na povera donna della Vallagarina ‘sto famoso “filtro d’amore”. E la storia, oh, pare uscita da ‘na commedia. se ‘un fosse che i soldi erano veri! Tutto parte da Facebook — eh sì, sempre lui! — dove la signora, già un po’ giù di corda per questioni di cuore, casca nella rete. Messaggini, parole dolci, promesse da mille e una notte. 🔗 Leggi su Lortica.it
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