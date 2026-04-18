Finto sms della banca e numero da chiamare | conto svuotato cinque denunciati

A Galatina, un messaggio apparentemente inviato dalla banca ha indotto alcuni clienti a chiamare un numero sconosciuto. In breve tempo, i loro conti sono stati svuotati. Sono state presentate cinque denunce per truffa. La truffa si è svolta attraverso un falso SMS che induceva a contattare un numero telefonico, portando così al furto di denaro dai conti correnti delle vittime.

GALATINA – Un sms che sembra arrivare dalla banca, un numero da chiamare con urgenza e, nel giro di pochi minuti, il conto quasi azzerato.È partita da qui la truffa ai danni di un cittadino galatinese, raggirato con la tecnica del “vishing”, che ha portato la polizia di Stato a individuare e.🔗 Leggi su Lecceprima.it Multi subShe collapsed under her husbands betrayal, and was slowly caught by her younger bodyguard Notizie correlate Leggi anche: "Hai pagato 4.480 euro ad Amazon": sms fasullo a nome della banca, 55enne si ritrova il conto svuotato Svuotano il conto di una 70enne con un finto sms della banca: sottratti 13 mila euroUna trappola psicologica durata quasi 24 ore, un raggiro orchestrato fin nei minimi dettagli e un bottino da circa 13 mila euro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Finto sms della banca, versa ai truffatori 50mila euro; La tua Tari è irregolare: il finto SMS che svuota il conto. Allarme truffe in provincia - BresciaToday; Il finto Sms su investimenti pericolosi, poi la truffa da 23 mila euro: denunciato agrigentino; Nuova truffa via Sms sulla Tari: attenzione ai numeri. Finto sms della banca, bonifici per 13mila euro e conto svuotato: cinque denunciati per frodeLa Polizia di Stato ha denunciato 5 uomini, presunti autori di una frode informatica perpetrata ai danni di un uomo di Galatina. I fatti La Polizia di Stato ha individuato e ... quotidianodipuglia.it Truffa del finto bonifico, istituto sventa il colpoBanca di Imola, decisiva l’abilità del personale della filiale di Spazzate Sassatelli. La cliente aveva ricevuto un falso sms che segnalava l’operazione a suo carico. . ilrestodelcarlino.it Il "finto coniglio" della tradizione palermitana! Una ricetta povera ma ricchissima di sapore, nata dall’ingegno di un argentiere che non voleva far capire ai vicini di essere caduto in miseria... profuma come un piatto di carne, ma è puro formaggio filante! I - facebook.com facebook Finto sms della banca, bonifici per 13mila euro e conto svuotato: cinque denunciati per frode x.com