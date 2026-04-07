Una petizione è stata avviata nei giorni scorsi dai cittadini di Prato per chiedere la riapertura del centro scienze naturali, definito come patrimonio della città. La richiesta si basa sulla volontà di mantenere accessibile il parco e il museo, considerati risorse culturali e ambientali di rilievo locale. La petizione sta raccogliendo firme tra residenti di diverse età, con l’obiettivo di sensibilizzare le autorità sulla questione.

Prato, 7 aprile 2026 – Una petizione sta girando fra i pratesi da qualche giorno: si chiede la riapertura del Centro di Scienze Naturali, tanto caro alla città come sta dimostrando il successo della raccolta firme, lanciata dalla Banda dei Malandrini in collaborazione col gruppo Volontari del Csn e Ikp Prato. I promotori. “Il Centro di Scienze Naturali – spiegano i promotori - nasce a fine anni ‘60, quando fu aperta la mostra “Natura e Arte” di Gilberto e Deanna Tozzi presso le sale dell’ex caffè Bacchino in piazza del Comune. La mostra comprendeva animali imbalsamati, animali vivi, sculture e quadri. L’enorme successo della mostra fece sì che il Comune di Prato e l’allora Azienda Autonoma di Turismo formalizzassero una struttura permanente con sede a Galceti denominata “Centro di Scienze Naturali”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro scienze naturali, petizione per riaprirlo. “Il parco e il museo patrimonio della città”

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