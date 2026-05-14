LoveFest all' Ex Base Nato con Traumer e Sven Väth

Sabato 16 maggio, l’Ex Base NATO di Bagnoli ospiterà un evento musicale con i DJ Traumer e Sven Väth. L’appuntamento si svolgerà dalle 16 a mezzanotte, inserendosi nel cartellone del LoveFest, un festival originario della Serbia che ha riscosso grande successo. Per la prima volta in Italia, questa manifestazione porta sul palco un mix di musica, energia e coinvolgimento, attirando appassionati provenienti da diverse zone. L’evento si svolge in un’area che un tempo ospitava installazioni militari, ora trasformata in spazio per eventi culturali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sabato 16 maggio Ex Base NATO di Bagnoli dalle ore 16 a mezzanotte, ospita TRAUMER e SVEN VÄTH, nell’ambito del LoveFest, il festival che ha conquistato migliaia di persone in Serbia, arriva per la prima volta in Italia con un nuovo capitolo che unisce musica, energia e connessione in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 1° Maggio all’Ex Base NATO con "Nostalgia 90"Venerdì 1° Maggio arriva all’Ex Base NATO di Bagnoli NOSTALGIA 90, la venue aprirà le sue porte al pubblico sin dal mattino, con un grande evento... Strani "turisti" con droni vicino alla base militare: cresce l’ombra degli 007 russi in Norvegia (e nella Nato)Sabato 21 marzo, sei turisti stranieri sono stati fermati dalla polizia norvegese per aver lanciato diversi droni nelle vicinanze della base navale... Temi più discussi: L’icona techno Sven Väth, protagonista del Tuborg Lovefest all’ex Base Nato di Bagnoli; Napoli torna capitale della musica elettronica: appuntamento al Parco San Laise di Bagnoli; Lovefest, la musica elettronica all’ex Nato di Bagnoli; Lovefest sbarca a Napoli: Sven Väth guida il debutto italiano del festival cult della scena elettronica. L’icona techno Sven Väth, protagonista del Tuborg Lovefest all’ex Base Nato di BagnoliDopo aver conquistato migliaia di clubber nel Sud-est Europa, Lovefest, uno dei festival più amati dagli appassionati di musica elettronica, nato quasi 20 ... napolivillage.com LoveFest: Traumer e Sven Väth all'Ex Base Nato di Napoli, debutto italiano del festivalLoveFest arriva per la prima volta in Italia: il 16 maggio Traumer e Sven Väth all'Ex Base Nato di Napoli, polo dei grandi eventi live con un ricco calendario. megamodo.com