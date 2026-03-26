Sabato 21 marzo, sei persone straniere sono state fermate dalla polizia norvegese dopo aver fatto volare diversi droni vicino alla base navale di Ramsund, che rappresenta il principale centro logistico e militare del paese. I droni sono stati lanciati nelle vicinanze di questa installazione strategica, attirando l’attenzione delle autorità locali. La vicenda ha sollevato sospetti sulla presenza di attività di intelligence straniere nella zona.

Sabato 21 marzo, sei turisti stranieri sono stati fermati dalla polizia norvegese per aver lanciato diversi droni nelle vicinanze della base navale di Ramsund, la più importante base navale e centro logistico della Norvegia. Tutti gli individui coinvolti sono stati multati e due droni sono stati confiscati. La polizia locale sta indagando sul caso, ma non è ancora noto se il gruppo possa essere collegato ai servizi segreti russi, né è stata diffusa la nazionalità delle persone coinvolte. La Norvegia rafforza il confine. A gennaio, era stato riportato che la Russia aveva aumentato la presenza di presunte spie vicino al confine con la Norvegia e aveva anche tentato di entrare nel paese utilizzando pescherecci che facevano scalo nei porti norvegesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Strani "turisti" con droni vicino alla base militare: cresce l’ombra degli 007 russi in Norvegia (e nella Nato)

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