1° Maggio all’Ex Base NATO con Nostalgia 90

Venerdì 1° Maggio arriva all’Ex Base NATO di Bagnoli NOSTALGIA 90, la venue aprirà le sue porte al pubblico sin dal mattino, con un grande evento inaugurale completamente gratuito e un palco di 64 metri (https:www.exbasenatoeventi.it).Dalle ore 12.00 fino a mezzanotte, protagonista assoluta.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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