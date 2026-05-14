Tumore del Polmone | una nuova speranza arriva da Salerno e Napoli

Una ricerca condotta in Italia ha portato a un progresso nella lotta contro il tumore del polmone, una delle principali cause di decesso a livello globale. Lo studio coinvolge istituti di Salerno e Napoli ed è stato pubblicato di recente. I risultati potrebbero influenzare le strategie di trattamento e diagnosi della malattia, offrendo nuove possibilità ai pazienti. La scoperta rappresenta un passo avanti nel campo della ricerca oncologica italiana.

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La lotta al tumore del polmone, una delle principali cause di morte nel mondo, registra un importante passo avanti grazie a una ricerca interamente italiana. A firmarla sono l’Università degli Studi di Salerno e l’Università Federico II di Napoli, con il contributo del CNR di Milano. Lo studio.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Tumore al polmone, una nuova strategia che “smaschera” il cancro Temi più discussi: Tumore del polmone: rimborsata in prima linea combinazione chemio; Tumore al polmone. La cura cambia ordine e strategia, immunoterapia prima del bisturi; Tumore al polmone EGFR+: terapia chemio-free rimborsata; Tumore del polmone: la radioterapia distrugge il serbatoio e allunga la vita. Tumore del polmone, la cura cambia strategia. L'Istuto Regina Elena: Immunoterapia prima del bisturi ift.tt/waTzcWo x.com Lotta al tumore al polmone, nuova speranza da una molecola ibridaUna molecola ibrida messa a punto dalla collaborazione tra l'Università di Napoli Federico II, Università di Salerno e Cnr di Milano, aiuta il sistema immunitario a riconoscere ... ilmattino.it Tumore del polmone: una nuova speranza arriva da Salerno e NapoliStampaUna molecola ibrida messa a punto dalla collaborazione tra ’ Università di Napoli Federico II, Università degli Studi di Salerno e CNR di Milano, aiuta il sistema immunitario a riconoscere e ... salernonotizie.it