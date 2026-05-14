Lotta al tumore al polmone nuova speranza da una molecola ibrida

Una nuova molecola ibrida, sviluppata grazie a una collaborazione tra tre istituti di ricerca italiani, potrebbe migliorare la risposta del sistema immunitario contro il tumore al polmone. La sostanza è stata creata per facilitare il riconoscimento e l'eliminazione delle cellule tumorali, offrendo un possibile passo avanti nella lotta contro questa malattia. La ricerca, condotta da un team di scienziati, ha portato alla creazione di questa molecola innovativa, che ora sarà soggetta a studi ulteriori.

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Tempo di lettura: 2 minuti Una molecola ibrida messa a punto dalla collaborazione tra l’Università di Napoli Federico II, Università di Salerno e Cnr di Milano, aiuta il sistema immunitario a riconoscere e distruggere le cellule tumorali. La lotta al tumore del polmone, una delle principali cause di morte nel mondo, registra un importante passo avanti grazie a una ricerca interamente italiana. Lo studio, coordinato da Francesco Sabbatino, Luciana Marinelli e Daniela Arosio, è stato pubblicato su Cancer Communications, rivista di riferimento nel settore oncologico per l’alto impatto scientifico. I ricercatori hanno messo a punto una nuova molecola ibrida, capace di agire su due fronti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotta al tumore al polmone, nuova speranza da una molecola ibrida ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tumore del Polmone: una nuova speranza arriva da Salerno e NapoliLa lotta al tumore del polmone, una delle principali cause di morte nel mondo, registra un importante passo avanti grazie a una ricerca interamente... Tumore al polmone: la molecola Co-3 attiva le difese immunitarie? Cosa scoprirai Come riesce la molecola Co-3 a smascherare le cellule tumorali? Quale meccanismo permette di colpire il cancro senza danneggiare i... Temi più discussi: In 200mila alla Race for the cure per la lotta al tumore al seno; Nella lotta al tumore al seno, vince la squadra; Race for the Cure 2026: a Roma l'evento per la prevenzione. Segui la diretta; Partita la Race for the cure a Roma, in 200mila per la lotta al tumore del seno. Il Nuovo Ingresso Careggi si illumina per la Giornata mondiale del tumore ovarico Anche l'AOUC ha aderito alla campagna Mi illumino di tiffany, illuminando il Nuovo Ingresso Careggi nel colore simbolo della lotta al tumore ovarico. x.com Tumore al seno, dal Pascale una mappa genetica per prevedere l’efficacia delle cureNuove frontiere nella lotta al tumore al seno arrivano dall’Istituto Tumori Pascale, dove un team di ricercatori guidato dall’oncologo Michelino De Laurentiis sta lavorando a un progetto innovativo pe ... irpiniaoggi.it Ten to Six, un corto sul tumore al seno per invitare alla prevenzioneSolo pochi giorni fa a Roma si è ripetuto il 'rito' della Race for the Cure - con oltre 200.000 partecipanti e più di 5.000 prestazioni gratuite di ... ciakmagazine.it