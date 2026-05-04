Una ricerca recente ha individuato una molecola chiamata Co-3 che sembra essere in grado di attivare le difese immunitarie contro il tumore al polmone. La molecola agisce riconoscendo le cellule tumorali e stimolando una risposta immunitaria mirata, evitando di danneggiare i tessuti sani. Gli studi hanno mostrato che Co-3 può contribuire a colpire le cellule tumorali senza effetti collaterali evidenti sui tessuti circostanti.

? Cosa scoprirai Come riesce la molecola Co-3 a smascherare le cellule tumorali?. Quale meccanismo permette di colpire il cancro senza danneggiare i tessuti?. Chi sono i ricercatori italiani dietro questa nuova strategia terapeutica?. Perché questo approccio ibrido supera i limiti dell'immunoterapia tradizionale?.? In Breve Ricercatori Marinelli, Arosio e Sabbatino collaborano tra Napoli, Milano e Salerno.. La molecola Co-3 blocca la proteina PD-L1 e rilascia un complesso di iridio.. Il meccanismo stimola i segnali DAMPs per attivare le difese immunitarie.. I test preclinici indicano alta selettività tra cellule tumorali e sane.. I ricercatori dell’Università Federico II, del CNR di Milano e dell’Università di Salerno hanno sviluppato una molecola ibrida capace di colpire il tumore al polmone rendendolo visibile alle difese immunitarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumore al polmone: la molecola Co-3 attiva le difese immunitarie

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