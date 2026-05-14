Lotta al cyberbullismo Se ne parla a Montecarlo Intervenire e prevenire

A Montecarlo si è discusso di cyberbullismo, con incontri dedicati a intervenire e prevenire questa forma di violenza online. L’evento ha coinvolto esperti e rappresentanti di organizzazioni impegnate nel contrasto a comportamenti dannosi sui social e in rete. Il focus è stato sulla necessità di affrontare il problema attraverso azioni concrete e sensibilizzazione, considerando l’aumento dei casi e il rischio di conseguenze per i giovani.

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Un tema di spessore, nella società moderna. Un argomento di cui è sempre meglio parlare, per esercitare un certo tipo di prevenzione. E’ il cyberbullismo. Se ne parlerà domani, 15 maggio, alle 21, allo sportello di ascolto della Misericordia di Montecarlo. Relatore il Luogotenente Cosimo Calderone, Comandante della stazione dei Carabinieri di Altopascio. Il cyberbullismo, viaggia su un binario parallelo con la tecnologia, con il web. Ed esercita un doppio pericolo: da un lato i giovani possono esserne vittime, ma, dall’altro, possono diventare loro stessi gli aggressori. Le dinamiche relazionali tra i giovani di oggi appaiono spesso complesse e di difficile gestione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lotta al cyberbullismo. Se ne parla a Montecarlo. Intervenire e prevenire ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Educazione alimentare. Se ne parla al "Polo" Truffe amorose. Se ne parla al TettuccioLa criminologa Virginia Ciaravolo con il direttore tecnico superiore psicologo della polizia di Stato Cristina Bonucchi saranno ospiti di ’Acqua in... Temi più discussi: Lotta al cyberbullismo. Se ne parla a Montecarlo. Intervenire e prevenire; Lotta a bullismo e cyberbullismo con uno sportello per le vittime: la proposta di Chieti Progetto; Lotta al bullismo con La forza delle parole: Capperi all'auditorium di Bivona; Lotta al bullismo. A Bivona prezioso incontro con il testimonial Raffaele Capperi - Autore: Calogero Parlapiano | Attualità. Aggiornamento strutturale del 12/05/2026 di natura: strategica, organizzativa-elettorale, migliorativa, ampliativa, politica e grafica, con l'obiettivo di rendere molto più incisiva l'azione politica del Polo.Il presente aggiornamento sostituisce la versione precedent x.com Lotta al cyberbullismo. Se ne parla a Montecarlo. Intervenire e prevenireUn tema di spessore, nella società moderna. Un argomento di cui è sempre meglio parlare, per esercitare un certo tipo di prevenzione. E’ il cyberbullismo. Se ne parlerà domani, 15 maggio, alle 21, all ... lanazione.it Lotta al cyberbullismo: scelti i vincitori tra i lavori di 26 classiL’Istituto comprensivo si conferma in prima linea nella lotta al cyberbullismo, con una competizione che ha coinvolto tutti i plessi dell’Istituto all’interno del progetto Missin Possible: #uniamoci ... ilrestodelcarlino.it