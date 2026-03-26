educazione alimentare se ne parla al polo

L’educazione alimentare come antidoto per lo spreco. In occasione della Giornata Internazionale Zero Waste dell’ONU, il 30 marzo, quest’anno dedicata alla riduzione dello scarto alimentare (l’anno scorso venne dedicata al problema crescente degli scarti tessili), il Centro ricerca Rifiuti Zero di Capannori, con il Comune, l’associazione "La Piana per il cibo" e l’azienda di ristorazione "Qualità & Servizi", promuovono un incontro al Parco Scientifico, dalle 17 alle 19. In questo incontro, tra l’altro, "La Piana per il cibo" presenterà i risultati relativi al progetto di educazione alimentare, volti a ridurre gli scarti alimentari nelle scuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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