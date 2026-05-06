Truffe amorose Se ne parla al Tettuccio

Venerdì 8 maggio alle ore 17 nello stabilimento termale Tettuccio di Montecatini Terme si parlerà di truffe amorose durante l’evento ’Acqua in bocca ma non troppo’. La criminologa Virginia Ciaravolo e il psicologo della polizia di Stato Cristina Bonucchi saranno presenti come ospiti. L’incontro si svolgerà con ingresso libero ed è dedicato a discutere di questo fenomeno che coinvolge diverse persone.

La criminologa Virginia Ciaravolo con il direttore tecnico superiore psicologo della polizia di Stato Cristina Bonucchi saranno ospiti di ’Acqua in bocca ma non troppoì venerdi 8 maggio alle ore 17 nello stabilimento termale Tettuccio di Montecatini Terme (ingresso libero). Intervistate da Simona Peselli, parleranno delle ’Truffe amorose’ presentando il libro ’Da relazione virtuale a morte reale. La storia di Daniele Visconti’. "Da qualche anno stiamo assistendo ad un reato, conosciuto come ’Romance Scam’, truffa sentimentale o truffa amorosa – spiega Virgina Ciaravolo (nella foto) –. Si tratta di una forma particolare di cyber - truffa, di raggiro volto all’appropriazione illecita di denaro utilizzando internet.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffe amorose. Se ne parla al Tettuccio Notizie correlate Leggi anche: Educazione alimentare. Se ne parla al "Polo" "Intelligenza artificiale, dall'educazione al lavoro - persone al centro del cambiamento": se ne parla in un incontroScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Giovedì 12 marzo alle... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Truffe amorose. Se ne parla al Tettuccio. Truffe amorose. Se ne parla al TettuccioLa criminologa Virginia Ciaravolo con il direttore tecnico superiore psicologo della polizia di Stato Cristina Bonucchi saranno ospiti di ... lanazione.it Attenzione alle truffe amorose online: ti svuotano il conto in un attimo se accetti queste amicizieLe truffe amorose online colpiscono sempre più persone: ecco cosa sono, quali rischi si corrono e come difendersi davvero. Le cosiddette truffe amorose online sono diventate, senza ombra di dubbio, ... macitynet.it