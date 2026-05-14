L’Ostiamare in Campidoglio per la promozione in Serie C Gualtieri | Un trionfo che ci riempie d’orgoglio

Questa mattina, nel palazzo comunale, il sindaco di Roma ha incontrato i rappresentanti della squadra di calcio dell’Ostiamare, dopo che la squadra aveva ottenuto la promozione in Serie C lo scorso 26 aprile. La promozione rappresenta un traguardo raggiunto dopo 35 anni. L’incontro è durato alcuni minuti e ha visto la consegna di un riconoscimento ufficiale da parte dell’amministrazione comunale. La squadra era accompagnata da alcuni membri dello staff e tifosi presenti all’evento.

Roma, 14 maggio 2026 – Questa mattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ricevuto in Campidoglio la squadra dell’Ostiamare per la storica conquista della promozione in Serie C, avvenuta lo scorso 26 aprile, dopo 35 anni (leggi qui). “Avere una terza squadra in serie C è un orgoglio – ha detto il primo cittadino, come riporta il comunicato stampa da comune.roma.it – Dopo tanti anni Roma adesso ha tre squadre professioniste, un trionfo che ci riempie di orgoglio. Complimenti a Daniele De Rossi e a tutti i calciatori che sono stati bravissimi. Un grande riscatto per Ostia e per un territorio su cui stiamo investendo tantissimo”. “Siamo felici di festeggiare la promozione dell’Ostiamare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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