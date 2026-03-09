Trionfo Domotek in Coppa Italia Battaglia | Risultato storico che riempie di orgoglio l’intera città

La squadra Domotek Volley Reggio Calabria ha vinto la Coppa Italia di Serie A3, ottenendo un risultato che viene definito storico. La vittoria è stata celebrata con entusiasmo e viene considerata un traguardo importante per il club e per la città. La squadra ha battuto i rivali in una partita decisiva, portando a casa il trofeo che mancava da tempo.

Le congratulazioni del sindaco facente funzioni e del consigliere delegato allo sport per la vittoria della Coppa Italia “Grazie alla Domotek Volley Reggio Calabria per la straordinaria vittoria della Coppa Italia di Serie A3, un risultato storico che riempie di orgoglio l’intera città”. "La vittoria della Coppa Italia rappresenta un segnale importante per tutto il movimento sportivo della città e un motivo di grande entusiasmo per Reggio Calabria. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. VIDEO Paura alla Tonnara nella serata della festa delle donne, in fiamme il Sunset Beach Club di Palmi: vigili del fuoco in azione 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Cbl, cuore, orgoglio e trionfo: la Coppa Italia di A2 è bergamasca, Talmassons ko Sassuolo Primavera: Storico trionfo in Coppa Italia, la semifinale è realtà grazie a Negri e Guri.Un’impresa storica per il calcio giovanile del Sassuolo: la Primavera neroverde ha conquistato per la prima volta nella sua storia una semifinale di... Contenuti e approfondimenti su Trionfo Domotek Discussioni sull' argomento Reggio Calabria in trionfo:Domotek vince la Coppa Italia Del Monte; Coppa Italia A3: Reggio Calabria-Reggio Emilia 3-2. La Domotek rimonta da sotto 0-2 ed alza il trofeo; Del Monte® Coppa Italia A3, la vittoria è di Reggio Calabria!; La Domotek Volley vince la Coppa Italia, Saitta: abbiamo visto la morte in faccia. MVP? Mi sto divertendo. La Domotek vince la Coppa Italia Del Monte, un trionfo: Reggio Calabria sul tetto d'ItaliaIl muro da urlo di Simone Rigirozzo vuol dire match point. Reggio Calabria sfrutta bene l’ultima palla, induce in errore Reggio Emilia e vince. Il commento del palleggiatore Saitta e la dedica ai tifo ... reggiotoday.it Volley: La Domotek conquista la finale di Coppa Italia Del Monte La Domotek di Mister Polimeni ribalta il fattore campo del Belluno Volley padrone di casa, vincendo una gara combattutissima e regalandosi una finale meritata. Oggi, alle ore 18:00, si giocherà l - facebook.com facebook